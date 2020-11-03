"الأعلى للإعلام" يتفق مع "أطباء الأسنان" على بروتوكول ينظم ظهور أعضائها في الفضائيات

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، لقاءً اليوم مع عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان برئاسة النقيب إيهاب هيكل، لبحث وضع بروتوكول ينظم ظهور أطباء الأسنان في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن لقاء اليوم يمثل بداية المشاورات للاتفاق على وضع ميثاق خاص بظهور اطباء الأسنان في وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف هيكل: "ليس لدينا أي اعتراض أن يظهر الطبيب في الإعلام، لكن بشرط أن يدلي بمعلومات سليمة"، لافتا إلى أن لجنة آداب المهنة تعد ميثاقا كاملا، يتضمن أن من يظهر في الإعلام يكون من خلال لجنة علمية، فلو كانت الحلقة لايف يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونتواصل مع الطبيب ونعطيه محاذير ومن يخالف ذلك يتم إحالته للتأديب.

وتابع هيكل: يهمنا مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المواطن ومسؤوليتنا تجاه زملائنا، فلجنة اداب المهنة تعمل على ملف كامل من ضمنه الميثاق الإعلامي، ونحن لسنا ضد الإعلانات والدعاية، فهي من حق طبيب الأسنان، لكن لا يجوز أن يدّعي درجات علمية لم يحصل عليها، أو يقول معلومات طبية خاطئة أو يسيء لزملاءه أو أن يدّعي أنه الوحيد الذي يتفرد بشئ ما لأن هذا يسيء لزملاءه ويعطي المرضى فكرة خاطئة.

وأوضح أن طبيب الأسنان يجب أن يحصل على موافقة النقابة حال ظهوره في اللايف، والحلقات المسجلة تعرض على لجنة علمية حتى لا تصل معلومات خاطئة للمرضى.