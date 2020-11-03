في عيدها الـ66.. وزارة الإنتاج الحربي تكرم إسعاد يونس

كرمت وزارة الإنتاج الحربي في العيد السادس والستين لها - ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيـرة مصريــة بإحــدى شركــات الإنتــاج الحربــي - الفنانة القديرة إسعاد يونس، تقديرًا لجهودها الوطنية مع الوزارة لإظهار الدور الفعال للوزارة ونقل صورة لمشاهديها عن التطور الملحوظ في التصنيع المدني لمنتجات الإنتاج الحربي المدنية من خلال تقديم حلقة بعنوان " صنع في مصر " ببرنامجها " صاحبة السعادة " الذي أصبح يؤرخ بشكل إعلامي فريد كل ما يجعلنا نشعر بالفخر.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذا التكريم هو الأول من نوعه من قبل وزارة الإنتاج الحربي لتكريم فنانة وإعلامية قديرة عن دورها الهام في إبراز مجهودات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بأنشطتها المدنية.

وأوضح "بكر" أن مشاركة القديرة إسعاد يونس في فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" من خلال التقديم الصوتي للفيلم والذي يبرز جهود الوزارة في الخمس سنوات الأخيرة يعد تأريخًا لكل الإنجازات التي حدثت بهذه السنوات، مشيرًا إلى أن الوزير "مرسي" قدم درعا للفنانة إسعاد يونس شكرا وتقديرا لجهودها المتميزة وحسها الوطني خلال الحفل.

وتحتفل «وزارة الإنتاج الحربي» بالعيد الـ66 ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من المسئولين.

كما شارك عدد من القيادات الوطنية وقيادات وعمال وزارة الإنتاج الحربي، وعدد من العلماء والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

واطلقت وزارة الإنتاج الحربي اليوم فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين.