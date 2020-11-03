سفير بيلاروس بالقاهرة: نبحث تعزيز التعاون مع مصر في الأخشاب وصناعة الأثاث

قال سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروس بالقاهرة إن السفارة قدمت عرضا عن إمكانيات التعاون في قطاع الأخشاب في بلاده، وممارسة الأعمال التجارية في بورصة السلع العالمية البيلاروسية، وذلك خلال ندوة نُظمت بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف السفير البيلاروسي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- أن الجانب البيلاروسي عرض إمكانيات صناعة الأخشاب ومنتجاتها والمزايا التنافسية لتجارة الجملة عن بعد في بورصة السلع العالمية البيلاروسية، مشيرا إلى أن بيلاروس تعد واحدة من أفضل عشر دول رائدة في أوروبا في مجال تنمية الغابات.

وأفاد بأنه هناك إمكانية في استخدام الأخشاب البيلاروسية في صناعة الأثاث في مصر، بما في ذلك المشروع الوطني لمدينة دمياط للأثاث، موضحا أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات ودراسة العروض الفنية والتجارية للشركات البيلاروسية، وإمكانية تنظيم زيارة لوفد بيلاروسي؛ للمشاركة في المعرض الدولي لصناعة الأخشاب "كايو وود شو" بالقاهرة في مارس 2021.

يشار إلى أن الندوة شارك فيها السفير البيلاروسي والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وممثلون عن مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالتعاون في مجال الأخشاب وصناعة الأثاث.