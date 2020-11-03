10 قرارات جديدة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا وتجنباً لسيناريوهات أوروبا واتخاذ إجراءات صعبة

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محمد سياف - ابو ظبي - ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا وذلك عن طريق فيديو كونفرانس، وبمشاركة جميع الوزراء، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في العديد من الدول العربية والأوروبية والتي فرضت حظراً كاملاً بعد ارتفاع الإصابات لمستويات كبيرة، في الموجة الثانية لكورنا.

10 قرارات جديدة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا وتجنباً لسيناريوهات أوروبا

وخلال اجتماع الحكومة ولجنة أزمة كورونا، تم اتخاذ القرارات التالية:

1- التشديد على ضرورة الإلتزام بالكمامات في المصالح الحكومة ووسائل النقل الجماعي والمولات التجارية.

2- مراعاة التباعد الإجتماعي.

التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية في المدارس والجامعات والتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية.

4- التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية في المطارات والمدن السياحية لمواجهة فيروس كورونا.

5- توفير علاج كورونا وفق بروتوكول وزارة الصحة في المستشفيات والصيدليات الخاصة.

6- رفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية.

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7- مناقشة مواعيد غلق المحلات والورش وغيرها الأسبوع القادم للبدء في تنفيذها.

8- تطبيق غرامة عدم الإلتزام بالكمامة ضد كل مواطن لم يلتزم.

9- تضاعف مصل الأنفلونزا إلى 5 أضعاف مصل ليصل إلى 2.5 مليون جرعة، بدلاً من 500 فقط.

10- كما وجه مجلس الوزراء بإغلاق فوري للمطاعم والمنشآت الغير ملتزمة.