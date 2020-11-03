فيديو - مسيرة عطاء وفارس نبيل .. الإنتاج الحربى تكرم الفريق العصار

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات المحققه فى عهد الفريق الراحل محمد العصار من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذى شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعه والذى عزمت الوزارة على استكمالها تحت قيادة وزيرها الحالى محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى.
وشارك فى الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة من خلال تقديمهم لكلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار، إذ قدم الكلمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
كما شارك نخبة من أصدقاء الفريق العصار تمثلت فى الدكتور عمرو شوقى، وعادل أبو النصر والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، والإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، والفنانة يسرا، كما شارك عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى إهداء كلمة لروح الفريق فخرى الراحل الذى أثر فراقه فى نفوسهم وتعلموا منه الكثير خلال فتره عمله.
وقدم الفيلم بصوت الفنانة القديرة إسعاد يونس إعزازا منها وتقديرا للفريق الراحل محمد سعيد العصار، ويعد هذا الفيلم رساله شكر وعرفان بالجميل لروح رجل عاش قائدا ومات بطلا، وعهد وإصرار من الوزارة على استكمال مجهوداته فى حب الوطن والإخلاص والتفانى فى العمل.
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