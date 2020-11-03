آخرها فتح معبر رفح اليوم.. مصر أكبر داعم للشعب الفلسطينى

ففى الوقت الذى كانت تقوم فيه حركة حماس بالتحريض وارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية، إلا أن مصر لم تتأخر لحظة واحدة أو تتراجع عن دعم المواطن الفلسطينى، سواء عن طريق فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، أو استقبال المواطنين الفلسطينيين الراغبين فى العلاج والسفر.

رعاية الحوار الفلسطينى – الفلسطينى

رعت مصر الحوار "الفلسطينى - الفلسطينى"، خلال استضافتها فى القاهرة جولات متكررة منذ 11 نوفمبر 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطينى، وقد استهدفت تحقيق الأهداف التالية:

1.ضرورة وضع برنامج سياسى موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات مع إسرائيل فى القضايا المصيرية.

2.عدم قيام أى فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسى الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار.

3.تدعيم السلطة الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

الدعم الإنسانى المصرى للشعب الفلسطينى

دعمت مصر القضية الفلسطينية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مدار تاريخ النضال الفلسطينى ضد الإحتلال الإسرائيلى، ففى ديسمبر 2007 قدمت مصر ما يقرب من 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى أكثر من 40 مليون دولار مساعدات إنسانية وبرامج تدريب.

وفى 22 يناير 2008،‏ أكدت القاهرة التزامها بمواصلة مساهمتها فى مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، وهو ما تجسد فى تركيب وزارة الكهرباء المصرية، مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائى بمدن وقرى قطاع غزة المعزولة عن الشبكة لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار المفروض عليهم من إسرائيل خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة‏.‏

وفى 23 يناير 2008، أصدرت القيادة المصرية آنذاك توجيهاته للحكومة بتقديم المعونات الغذائية بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية والمعنية الراغبة فى تقديم المساعدة والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى الجانب المصرى لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية نظرا لنقص الغذاء فى قطاع غزة.

مؤتمر إعمار غزة

انطلاقا من حرص الدولة المصرية على دعم المواطن الفلسطينى، نظمت القاهرة فى عام 2014 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة، بمشاركة واسعة، حيث بحث الكلفة المالية لإعادة الإعمار بعد الخسائر التى لحقت بالقطاع من جراء الحرب الإسرائيلية.

حضر المؤتمر ممثلى أكثر من 50 دولة و30 منظمة دولية، وشهدت الساعات القليلة قبل انطلاقه نشاطاً ديبلوماسياً مصريا مكثفاً على مستويات عدة، استهدف تنسيق المواقف السياسية واستعراض تصورات الكلفة المالية المطلوبة لإعادة الإعمار، وبالفعل تعهدات الدول الحاضرة بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين.

نقل المرضى والجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية

وقفت مصر دائما إلى جانب الشعب الفلسطينى، وخصوصا فى أوقات القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، حيث كانت تفتح المعبر لنقل عشرات الجرحى من غزة للعلاج فى مستشفيات العريش والإسماعيلية والقاهرة، بناء على توجيهات القيادة المصرية.

من جانبه قال عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينى، والمتحدث باسم حركة فتح آنذاك، إن دور مصر القومى ومواقفها الراسخة تجاه القضية الوطنية الفلسطينية كان دوما سندا للشعب الفلسطينى فى نضاله ضد الإحتلال.

وأشار إلى أن القرار المصرى يأتى منسجما مع ما تقوم به مصر من دور فى تعزيز المطالب الفلسطينية وفى التخفيف عن أبناء شعبنا فى القطاع فى ظل ما يتعرضون له من تهديدات ومخاطر وحصار.

إرسال مساعدات طبية إلى فلسطين

دعم مصر للشعب الفلسطينى لم يتوقف على فتح معبر رفح فقط، وإنما امتد إلى إرسال عشرات الأطنان من المساعدات الطبية وأدوات التعقيم، لمواجهة جائحة كورونا.

وقال سفير فلسطين فى مصر، إن هذه الخطوة من الشقيقة الكبرى مصر تأتى تأكيداً على العلاقات المتميزة والإيمان التام بوحدة المصير والأهداف الوطنية، مؤكداً أنه ليس جديداً على الأشقاء فى جمهورية مصر العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى فى خلال جميع المحن والشدائد التى ألمّت بمسيرته الوطنية.

وحيا السفير دياب اللوح هذا الموقف لمصر الكنانة، والتى تقف دائما بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة خلال المراحل السياسية المهمة التى مر بها، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت التضحيات الجسام من أجلها.

كما أرسل الهلال الأحمر المصرى شحنات من الدعم إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، تضمنت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية.

شملت المساعدات 24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زى للحماية الشخصية 150 ألف غطاء وجه، وذلك فى إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الهلال الأحمر المصرى لا يتأخر فى تقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، متابعة: "قمنا مطلع العام الجارى بتسيير شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية وكذلك المواد الإغاثية عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى".

المساعدات المصرية فى المجال العلمى

أسهمت مصر بدرجة كبيرة من رفع مستوى العلمى والتكنولوجى للشعب الفلسطينى، فى ظل الحصار الإسرائيلى المفروض، حيث أخذت مصر على عاتقها وتحملت المسؤولية كاملة فى تعليم الشباب الفلسطينى، ولم تكتف بذلك فقط بل إنها لم تمييز بين الطلاب المصريين والفلسطينيين أى أن مصر تعامل الفلسطينيين على أنهم مواطنون مصريون من الدرجة الأولى.

كما نقلت مصر التكنولوجيا إلى فلسطين، وساهمت فى إنشاء البنية التحتية والطرق وتجهيز الجامعات والهيئات بالوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

وكذلك أعطت الفلسطينيين حق التعبير عن رأيهم وعرض قضاياهم وذلك بتخصيص قنوات فضائية على القمر الصناعى المصرى نايل سات حتى يتمكنوا بعرض قضاياهم على العالم العربى والعالمى أيضا.

فتح معبر رفح فى الاتجاهين

دائما ما تفتح السلطات المصرية، معبر رفح أمام المواطن الفلسطينى للتخفيف عن كاهله، حيث تم استئناف العمل فى معبر رفح البرى أمس الإثنين فى الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وهو ما دفع بسفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بتقديم جزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

ورغم حرص القيادة المصرية على مصلحة المواطن الفلسطينى، إلا أن حركة حماس استمرت فى تجاوزاتها تجاه الدولة المصرية، ورغم ذلك أعلنت مصر السماح للعالقين من الجانب الفلسطينى بالعودة، وهو ما يؤكد موقف الدولة المصرية الثابت والراسخ فى دعم الشعب الفلسطينى.