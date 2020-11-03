تحديث أسطول مصرللطيران للشحن الجوي وفتح خطوط جديدة لمواجهة زيادة الطلب...

في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران لتقديم منتج متكامل لعملاء الشركة الوطنية سواء المسافرين على متن طائرات الركاب أو حركة شحن البضائع بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة صرح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى أن أسطول الشركة شهد تحديثا ضمن تنفيذ خطة إحلال و تجديد أسطول الناقل الوطني مصرللطيران بصفة عامة بإنضمام ٣ طائرات حديثة من طراز A330-200 بحمولة ٥٨ طن لكل طائرة في الاتجاه الواحد بعد تحويلهم من طائرات ركاب الي طائرات بضائع بواسطة الصانع وبالتالي تحقيق تكلفة تشغيل أقل وجدوي اقتصادية أفضل مقارنة بالطائرات التي تم خروجها من الخدمة بسبب التقادم وارتفاع تكلفتها التشغيلية وصيانتها مما يضع ميزة تنافسية وتسعير أفضل لمصرللطيران وبالتالي تحقيق فائدة للمصدرين والصادرات المصرية وزيادة ايرادات مصرللطيران .

وأضاف جوهر أنه تم التسويق والإستفادة بكفاءة عالية من الفراغات الموجودة علي طائرات الركاب في نقل البضائع

المسموح بها لمواجهة الطلب المتزايد علي الصادرات المصرية حيث تمثل فراغات طائرات شركة مصرللطيران للخطوط الجوية طاقة إستيعابية إضافية تحقق التكامل بين شبكتى الخطوط و الشحن الجوي وجارى دراسة دعم الاسطول بطائرات عريضة و صغيرة بعد تحويلها لطائرات بضائع، وكذا شهدت الفترة الماضية زيادة رحلات الشحن الجوي المباشرة لبعض الوجهات وفتح خطوط جديدة لتستوعب جميع أنواع الشحنات وتنوعها والتي يتم نقلها لتعزيز تواجدنا بالأسواق الخارجية