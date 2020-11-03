شاهد.. ردود أفعال المصريين تجاه الإساءة للنبي

شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مبانٍ في فرنسا، وهو ما قابلته دول عربية وإسلامية بإطلاق حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.
وأثار نشر هذه الصور المسيئة غضب الجماهير حول انحاء العالم من مسلمين وديانات أخرى ، كما دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر العديد من الهاشتاجات معبرين بها عن غضبهم ودفاعهم عن الرسول محمد عليه الصلاه والسلام .
وتوجهت عدسة دوت الخليج لسماع أصوت الجماهير ورصد ردود أفعالهم تجاه إساءة النبي .
في البداية قال كمال مصطفي ، إن ما صدر من بعض الصحف الفرنسية لا يسمى بحرية التعبير عن الرأى، وإنما هو تعدى على حقوق الأخر بدون وجه حق ،مدللًا أن الإسلام دين تفكر وتقبل للأخر مهما كان معتقده الديني أو السياسي .
وأضاف طه إبراهيم أننا نتعايش في مصر مع إخواننا الأقباط بكل حب وتعاون دون وجود اي خلافات او تعصب فكري وما حدث يبث روح الضغينة ويدفع للحروب الاهلية والكره بين الاشخاص.
وتابع جلال محمود اننا نشارك بكل ما اوتينا من قوه للدفاع عن النبي فنحن هنا في مصر كلنا اخوه ونتكاتف لافساد الفكر المتطرف فنحن لا نقبل ما حدث من الطالب ولا ما حدث من قبل بعض المجلات فالأمة الاسلامية مسالمة بطبعها .
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