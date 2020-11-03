جامعة كورية ومصنع سيارات.. تفاصيل لقاء السفير محمد الربيع والسفير الكوري بالقاهرة

استقبل هونج جيم ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة السفير محمد محمد الربيع الإمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة الكورية بالقاهرة.

تناولا الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين كوريا الجنوبية والكيانات التابعه لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، وأكد السفير محمد الربيع على أهميه مد جسور التعاون وبناء علاقات أقتصادية وتجارية شاملة فى المجالات كافة وأهمها استخدام التكنولوجيا الكوريه فى إنشاء محطات تحليه المياه وتوطين صناعه السيارات فى المنطقه العربيه وخاصه مصر بالإضافه إلى إقامه صناعات تحويليه فى مجال الغذاء,

كما أشاد السفير الربيع على عمق العلاقات التاريخيه التى تربط 22 دوله عربية بكوريا الجنوبيه وأن الفرصه سانحه لترجمة تلك العلاقات الحميمه والطيبه إلى تعاون اقتصادي وتكامل مشترك ونقل التكنولوجيا الكوريه فى مجال التحول الرقمى والتعليم الالكتروني الذى أصبح يشكل لغه العصر .

وطالب السفير الربيع بتدشين العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية والدول العربية ممثلة فى قطاعها الخاص الذى يشرف عليه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى يترجم إلى إنشاء المجلس الأعلى لرجال الأعمال العربى الكوري والذى يشكل اللبنة الأولى للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الطرفين .

وطالب السفير الربيع بإنشاء الجامعة الكورية فى مصر لخدمة المنطقة العربية جميعها فى نقل التجربة الكورية فى مجال التعليم من جانبه أكد هونج جين ووك السفير الكورى بالقاهرة على ترحيبه بالسفير محمد الربيع مؤكدًا على تبادله المساعى الحميمه بتوطيد العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين كوريا والدول العربيه فى القريب العاجل وسوف يحث رجال الأعمال الكوريين لاقامه المزيد من المشروعات التجارية والاقتصادية فى المنطقة العربية مشيرًا أن هناك أكثر من 30 شركه كورية تعمل فى مصر .

وأشار السفير الكورى أن هناك هدف مشترك لتنمية العلاقات فى المجالات كافه مع الدول العربية وأن سوف يبحث قريبًا دعوة رجال الأعمال العرب لزيارة كوريا الجنوبية للوقوف على جوانب التعاون المشترك بين الجانبين وفتح أفاق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا الكورية للمنطقة العربية .

وأكد السفير الكوري على مخاطبة الخارجية الكورية لترجمة هذا اللقاء الى اتفاقيات على أرض الواقع .