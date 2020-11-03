لبحث التعاون فى مجالات المياه..عبد العاطي يلتقي ممثلي بنك الإعمار الأوروبي

وأضاف الدكتور عبد العاطي أن الدول تستهدف مشروعات لتحلية مياه البحر على السواحل الشمالية والشرقية بهدف اعتماد المدن الساحلية خلال الأعوام القادم لتلبية إحتياجات مياه الشرب .
وأشار عبد العاطي إلى مشروعات مجابهة التغيرات المناخية وحماية المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الغرق بسبب إرتفاع منسوب البحر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات لحماية تلك المدن.
وتم التطرق لمناقشة موقف المفاوضات الحاوية بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص آلية ملء وتشغيل سد النهضه الإثيوبي وإستعرض الدكتور عبد العاطي موقف الحالي المتعثر وحرص الجانب المصري للوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام يُحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث ، وتم التأكيد على توافر الرغبه للوصول لإتفاق حت يتم دعم المشروعات التنموية في الدول الثلاث.
ووجه الدكتور عبد العاطي الدعوة لبنك الإعمار الأوروبي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ وخصوصا أنه يتناول للمرة الأولي قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية .
وفي إطار دعم المزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة ، تم مناقشة عمل شراكات مع البنوك الوطنية لتمويل مشروعات التوسع في الري الحديث وذلك ضمن برامج بنك الاعمار لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.
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