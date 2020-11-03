لنستمتع بتذوق فاكهة مصر.. سفير اليابان يرحب بعودة تصدير الموالح المصرية لبلاده

رحب ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، بعودة تصدير الموالح المصرية لبلاده، ورفع الحظر عن دخولها للأسواق اليابانية بعد 25 عاما من الحظر.

وقال السفير على موقع السفارة اليابانية بموقع "فيسبوك" إنه وفي يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، رفعت الحكومة اليابانية الحظر المفروض على استيراد الموالح المصرية إلى اليابان. وسيسمح ذلك بتصدير البرتقال والليمون المصري ومنتجات أخرى إلى اليابان لأول مرة.

وشدد السفير نوكي على أن الموالح المصرية تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم العام الماضي. ولا يزال لون البرتقال في البستان أخضر، ولكنني أتطلع إلى الاستمتاع بتذوق مذاق مصر الغني فيه، وهو أصفر ناضج، في اليابان