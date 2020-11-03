مصر للطيران تدرس دعم أسطول الشحن بطائرات عريضة وصغيرة لتنشيط البضائع

صرح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن أسطول الشركة شهدت تحديثا ضمن تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطول الناقل الوطني مصرللطيران بصفة عامة بإنضمام ٣ طائرات حديثة من طراز A330-200 بحمولة ٥٨ طن لكل طائرة في الاتجاه الواحد بعد تحويلهم من طائرات ركاب الي طائرات بضائع بواسطة الصانع، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران لتقديم منتج متكامل لعملاء الشركة الوطنية سواء المسافرين على متن طائرات الركاب أو حركة شحن البضائع بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة.

وأوضح باسم جوهر، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن ذلك التحديث يحقق تكلفة تشغيل أقل وجدوي اقتصادية أفضل مقارنة بالطائرات التي تم خروجها من الخدمة بسبب التقادم وارتفاع تكلفتها التشغيلية وصيانتها مما يضع ميزة تنافسية وتسعير أفضل لمصرللطيران وبالتالي تحقيق فائدة للمصدرين والصادرات المصرية وزيادة ايرادات مصر للطيران.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أنه تم التسويق والإستفادة بكفاءة عالية من الفراغات الموجودة علي طائرات الركاب في نقل البضائع المسموح بها لمواجهة الطلب المتزايد على الصادرات المصرية حيث تمثل فراغات طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طاقة إستيعابية إضافية تحقق التكامل بين شبكتى الخطوط والشحن الجوي وجارى دراسة دعم الاسطول بطائرات عريضة و صغيرة بعد تحويلها لطائرات بضائع.

وشهدت الفترة الماضية زيادة رحلات الشحن الجوي المباشرة لبعض الوجهات وفتح خطوط جديدة لتستوعب جميع أنواع الشحنات وتنوعها والتي يتم نقلها لتعزيز تواجدنا بالأسواق الخارجية.