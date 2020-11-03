مياه سوهاج: 53 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

أكد المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تخصيص 53 مليون خلال العام الحالى "2020 – 2021" للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى منها مبلغ 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتضمن 29 مشروع ومبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تشمل 8 مشروعات.





وأوضح بدرى أن مشروعات مياه الشرب تتمثل فى إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار إرتوازية ووحدات ترشيح طبيعى وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة. وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن مشروعات الصرف الصحى تتمثل فى إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى بمركز طما، وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى بمركزى طهطا وسوهاج، وإحلال وتجديد شبكات الانحدار وخطوط طرد الصرف الصحى بمراكز طهطا وسوهاج وأخميم.

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