القومى للإعاقة يبحث مع الجامعة العربية الاستعداد لمتابعة انتخابات النواب

وضم وفد الجامعة السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة وفد الجامعة، والمستشار أحمد أمين، منسق عام بعثة وفد جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.

ودار الاجتماع حول آليات تعامل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مع العملية الانتخابية وتحديدا انتخابات مجلس النواب 2020، والتيسيرات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة.

من جانبه رحب الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بوفد الجامعة، مؤكدا دور بعثة جامعة الدول العربية، فى متابعة انتخابات مجلس النواب بمصر 2020، وعلى ضرورة التشبيك بين كافة الأطراف المتعاونة لخدمة العملية الانتخابية بشكل عام والأشخاص ذوى الإعاقة بشكل خاص.

وأشار الدكتور أشرف مرعى، إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يضع فى أولوياته دعم حقوقهم فى المشاركة السياسية، وهو ما يتضح من خلال حث المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على مشاركة هذه الشريحة المجتمعة الكبيرة فى الانتخابات، وتشكيل لجان للمتابعة، وتدشين غرفة عمليات مركزية تتابع أول بأول مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية.

فى سياق متصل أثنى السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على جهود المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر خاصة فى دعم عملية الحقوق والواجبات لهم.

وأكد أن جامعة الدول العربية من أهم أولوياتها الاهتمام الخاص بالإنسان العربى بدون أى تمييز، والاهتمام بطبيعة الحال بالأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار إلى الدعم القوى من الإرادة السياسية فى مصر بالاهتمام بهذا الشريحة المجتمعية التى تمثل فى مجملها قوة لابد من الاستفادة بها وتعظيم جهودها.

وأكد أن عام 2018 الخاص بالاشخاص ذوى الإعاقة، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 يعتبر تحول نوعى بكل معانى الكلمة فى هذا المسار، الذى كفل للأشخاص ذوى الإعاقة الدمج الحقيقى فى كافة مناحى الحياة.

وأشار إلى أن لجان المتابعة الخاصة ببعثة وفد الجامعة العربية تراعى فى استماراتها الخاصة بالمتابعة مدى التسهيلات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى انتخابات مجلس النواب 2020، ومدى إقبالهم على العملية الانتخابية ومشاركتهم.

فى سياق جديد استعرض الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة جهود المجلس خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، والاستعداد للمرحلة الثانية التى ستبدأ يومى 7 و8 نوفمبر، والنتائج التى خرجت عن غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وأشار إلى أن سياسة المجلس ترمى إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم وتطوير مهاراتهم ودعم مشاركتهم فى الحياة السياسية وتدريبهم على آليات هذه المشاركة.