الرئيس السيسى يوجه بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للغاز الطبيعى

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

واطلع الرئيس السيسى على محاور المشروع القومى لاستخدام المركبات للغاز الطبيعى بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

وقد وجه الرئيس بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعى بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات فى السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.

ووجه الرئيس بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع فى عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادى ملموس للمواطنين، وأيضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.

وفى ذات السياق، وجه الرئيس بالإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة فى محطات الوقود الحالية، مع ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا استعرض كذلك جهود وزارة البترول فى تطوير صناعة البتروكيماويات الوطنية ذات القيمة المضافة ولتلبية احتياجات السوق المحلى وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للمنتجات البتروكيماوية فى مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى، وتعظيم استغلال الفرص الاستثمارية القائمة على تلك المنتجات.