عبدالغفار يوقف عضو هيئة التدريس صاحب واقعة معهد الخدمة الاجتماعية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فى ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.





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