حصاد الخيانة.. سر اختفاء محمد ناصر من قناة مكملين

محمد ناصر، مذيع قناة مكملين الإخوانية التى تمولها قطر وتبث من تركيا أعلن الاختفاء لمدة أسبوع، بعد توقف برنامجه، ملعنا التوجه إلى "يوتيوب" بديلا.



ناصر الذى يحصل مرتب ضخم، وكشف الإعلامى عمرو أديب على برنامج على قناة "إم بى سى مصر" بالوثائق، أنه يصل إلى 60 ألف دولار شهريا، لم يعد نظام قطر فى حاجة لمنحه كل هذا المبلغ هو وآخرين، خاصة بعد فشلهم فى مخططات قطر التى تستهدف أمن مصر.



فضائح ناصر

وجاء إيقاف برنامج ناصر، بعد أيام من انتشار التسربيات والفضائح الجنسية لإعلامى الجماعة الإرهابية الهارب، إذ تكشف التسريبات يوما بعد آخر أن أتباع الجماعة الإرهابية لا يبغون سوى تدمير مصر والنيل من استقرارها لجنى المقابل وزيادة أرصدتهم بالبنوك.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا، خلال الفترة الماضية، جزءا من مكالمة تليفونية مسربة لمحمد ناصر يتحدث فيها مع سيدة متزوجة بطريقة إباحية.

تكشف المكالمة الجنسية المسربة، خيانة السيدة المتزوجة وممارستها أفعالا غير أخلاقية مع ناصر، خلال غياب زوجها وفق رسائلها للإعلامى الهارب.



عراب قنوات الإخوان

ولكشف سر اختفاء ناصر، كشف أيمن نور عراب قنوات الإخوان الإرهابية، قبل توقف برنامج ناصر بفترة قصيرة أن هناك وجوها ستختفى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أيمن نور، فى إحدى التدوينات، أنه سينصرف انصرافا وشيكا قريبا مع آخرين، وذلك على إثر تأخر أموال قطر ثم التهديد بانقطاعها تماما، نتيجة فشل قنوات الإخوان الإرهابية فى تحقيق أهداف قطر وتركيا بتدمير مصر.



وعلى العكس من مخططات الإخوان الإرهابية التى تبحث عن تحقيق أهداف قطر وتركيا الطامعين فى مصر، تحقق الدولة المصرية تقدما ملحوظا فى مجالات التنمية واقتصاد الدولة، والعلاقات الخارجية مع كل المؤسسات الكبرى وفى الداخل مع الشعب الذى يمثل جزءا مهما فى مسيرة التنمية، وهو ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئاسة مجلس الوزراء دائما.

نفد رصيدكم

وقال الدكتور محمد الباز، الإعلامى والكاتب الصحفى، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن الممول الرئيسى للقنوات الإخوانية اسمه عبدالرحمن أبودية واسمه الحركى "أبوعامر" ويسمى بـ"اللهو الخفى" الداعم لقنوات الإخوان وهو حلقة الوصل بين قطر وقنوات الإخوان.

وأضاف أن عبدالرحمن محمد أبودية فلسطينى ومعه الجنسية البريطانية، وزوجته تدعى فطيمة راجى وهى يهودية مغربية، موضحا أن المخابرات الجنوب إفريقية أصدرت تقريرا عن عبدالرحمن أبودية فى 2001، وأكدت وقتها أنه يستغل أموال الإغاثة فى دعم حماس والإخوان.

وتابع: "عبدالرحمن أبودية واحد من السماسرة اللى بياخدوا الفلوس من جمعيات الإغاثة وتروح لتمويل حماس والأنشطة الإرهابية، وكان يأخذ الأموال من منظمة الأقصى أيضًا فى جنوب إفريقيا لتمويل أنشطة حماس والإخوان.. عبدالرحمن أبودية أحد أفراد المخابرات الإنجليزية منذ عام 2001، وفى 2006 تولى منصب المدير العام لقناة الحوار فى لندن، وهذه القناة كان رئيس تحريرها فى ذلك الوقت عزام التميمى.. عبدالرحمن أبودية زى ما كان سمسار بياخد الفلوس وبيوزعها على الجماعات الإرهابية وحماس، الآن يعمل كسمسار يأخذ الأموال من قطر ويسلمها للقنوات فى إسطنبول".

سرقة أموال المصريين

وفى محاولة رخيصة من الجماعة الإرهابية، يحاول قيادات الجماعة فى تركيا ولندن سرقة أموال المصريين فى الخارج والسطو عليها باسم الفتاوى الدينية، من أجل إنقاذ خزينة الإخوان من الإفلاس، ولمنح قنوات التطرف والعنف قبلة الحياة بعدما قاربت على الموت.

وكشف ثروت الخرباوى، الخبير فى الحركات الإسلامية، عن إنشاء الإخوان الإرهابية جمعية فى الخارج لجمع أموال للصرف على شبابها الهارب خارج مصر، وجمعت هذه الجمعية الإخوانية أموال طائلة، ليكتشف شباب الإخوان أن هذه الأموال لم تذهب إليهم، بل ذهبت لقيادات الإخوان فقط التى صروفها على أنفسهم.

وخلال برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ثروت الخرباوى، أكد أن إخوان مصر يحاولون جمع التبرعات بفتاوى زائفة لا أساس لها، وأن الانقسامات تضرب الجماعة من الداخل.