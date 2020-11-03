وزير العدل السابق ونائب وزير الاتصالات يهنئان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتوليه رئاسة...

استقبل رئيس مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء كلا من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة غادة لبيب. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ بأن الزيارتين تأتيان في إطار تهنئة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق بتوليه منصب رئيس مجلس الشيوخ. وأعرب كل من المستشار حسام عبد الرحيم، والدكتورة غادة لبيب - خلال لقائين منفصلين عقدا بمكتب رئيس مجلس الشيوخ - عن تمنياتهما بالتوفيق والنجاح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مهام منصبه الجديد.

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