مقر صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار...

"القباج" توجه بتكثيف البرامج التوعوية لرفع الوعى بخطورة المخدرات لدى شباب الجامعات

إطلاق مبادرة لتوعية الفتيات بأثار التدخين السلبية على البشرة

في إطار الحرص على توعية شباب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات، استقبل مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بجامعة القاهرة طلاب كليات الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة مخدر "الفودو والأستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" من خلال متخصصين لدى الصندوق‪.

ومن ضمن أنشطة مقر الصندوق بجامعة القاهرة " بيت التطوع " هو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار و المعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدده أسئلة مثل " ما علاقة التدخين بتشوية جمال المرأة ؟ ... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه .. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التريكز .. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس " ، وعندما يقوم الطالب بلف عجلة المعلومات ووقوفها على احدى هذه الأسئلة يقوم أحد المتخصصين برد على استفسارات وأسئلة الطلاب وعرض المعلومات بطرق علمية عن اضرار التدخين والتعاطى فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان.

كما يتم أيضا إطلاق مبادرات لتوعية الفتيات بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وارتباطها بالآثار السلبية على كافة نواحي الجسم من الشعر والعيون والبشرة وتوزيع مطبوعات على الطالبات عن كيفية الوقاية وطرق العلاج.

‏‪.

ووجهت " القباج" بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات في إطار حرص الوزارة على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان لافته الى أن بيت التطوع هو مقر لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات ، كما وجهت بالتوسع في انشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعة حلوان ثم سوهاج خلال الأيام المقبلة.

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن مقر الصندوق" بيت التطوع " بمقر جامعة القاهرة يستقبل طلاب الجامعة منذ بداية العام الدراسى الجديد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد وتوفير مواد التعقيم ، ويتم تنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى، لافتا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 1500 ألف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية العام الدراسي الجديد وحتى الآن.