موجز السوشيال ميديا: بيان اعتذار من والد طفل المرور.. عمرو جمال: حاجات كتير بتحصل مقدرش أتكلم عنها

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

أحمد موسى ينفرد بنشر بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي على رجل المرور

نشر الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد الاخبارية بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي علي رجل المرور .

أسباب قوية.. عمرو جمال: حاجات كتير بتحصل مقدرش أتكلم عنها

نشر عمرو جمال لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق عمرو جمال قائلا :" في حاجات كتير بتحصل مع الواحد ميقدرش يتكلم فيها او يعبر عنها لأسباب أقوى منه ولكن اعلم و على يقين أن الله على كل شيء قدير.

حنان مطاوع تهنئ درة على زفافها: ربنا يسعدك

هنأت الفنانة حنان مطاوع، الفنانة درة على زواجها من رجال الأعمال هانى سعد.

بسبب رقصه فى فرح درة وهاني سعد.. خالد الصاوي يتصدر ترند تويتر



تصدر الفنان خالد الصاوي تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بسبب رقصه فى حفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد .