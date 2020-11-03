غياب معتز مطر بعد ناصر .. هل تتخلى الإرهابية عن الوجوه المحروقة؟

مع كل يوم يمر يتكشف للجميع الأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى لا تعرف إلا الهدم والأكاذيب، لتجر أذيال الخيبة وفقد المصداقية والضياع، فى ظل تجاهل الشعب المصرى لدعواتهم، لإثارة الفوضى بالبلاد، ليكون أبلغ رد من المصريين على تشييع أفكار الجماعة الشاذة لمثواها الأبدى.

أزمات معتز مطر

بدأ الأمر بالحديث عن اختفاء مؤقت للإعلامى الهارب معتز مطر من الظهور على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، التى تبث سمومها من تركيا، فى محاولة للنيل من أمن واستقرار مصر.

وعلى حسابه بموقع "تويتر"، اعتذر مطر عن عدم الظهور، فيما أذاعت قناة الشرق الممولة من تركيا وقطر حلقة قديمة له، وتبعه محمد ناصر الذى أعلن الغياب لمدة أسبوع، ثم أصدر بيانا يعلن فيه الظهور عبر منصة "يوتيوب".

ولم تكن الأزمات التى تلاحق قنوات الإرهابية وأبواقها، حديثة العهد، بل إنها تتجدد بين الحين والآخر، ففى شهر يناير الماضى، سرب عدد من العاملين بقناة الشرق الإخوانية، عبر تويتر، عددًا من الوثائق والمستندات، والتى تعبر عن السياسة التحريرية لمالك القناة، الهارب أيمن نور، وتوجهاته التخريبية.

كما أوضحت التسريبات، التى جاءت بعد أزمة مالية كبيرة تشهدها القناة الإرهابية، أن راتب الإخوانى الهارب معتز مطر، يبلغ نحو 60 ألف دولار شهريا.

لكن يبدو أن الممول لأبواق الإرهاب والتحريض، يتجه للاستغناء على مذيعى قنوات الإخوان، بعدما فشلوا فى الإقناع والترويج لأهدافهم الخبيثة.

وكان معتز مطر يقدم برامج رياضية فى الأساس، قبل أن يتحول لتقديم برامج سياسية "تحريضية" ضد الوطن، جريًا وراء المال والسبوبة.

نفدت الحجج

وكان الإعلامى الهارب توقف عن الظهور على قناة الشرق الإخوانية، فى العام الماضى، نتيجة توقف بث البرنامج لعدة أيام أيضا، ونشرت الصفحة الرسمية لمعتز مطر وقتها اعتذارا عن عدم الظهور، وبررت ذلك بعطل فنى تعانى منه القناة، وقالت:" متابعينا الكرام نعتذر عن إذاعة حلقة اليوم من برنامج "مع معتز" نظرا لظروف فنية خارجة عن إرادتنا".

لكن يبدو أن حجج معتز نفدت فلم ينشر تبريرا هذه المرة للتوقف واكتفى بالإعلان عن التوقف فقط.

وبالعودة إلى أبريل 2019، خرج تسريب صوتى لثلاثة من عناصر الإخوان، كان أحدها لأحمد أبو عمار أحد عناصر الجماعات الإرهابية والذى هرب إلى ليبيا، وكشف خلال تسريب صوتى عن كيفية حصولهم على تمويلات مالية ضخمة مقابل تأسيس حسابات على "فيسبوك" تضم آلاف المتابعين من رواد السوشيال ميديا، لخدمة قطر وتركيا وتوجهاتهما التى تستهدف أمن واستقرار مصر.

أسماء كثيرة فضحها التسريب الصوتى، فقد أكد الإخوانى الهارب لجوئه إلى مجموعة من الهاربين ومنهم شخص يدعى "أبو عمر المصرى" و"أحمد أبو عمار" ، وأبو عمر المصرى انضم للجماعة الإرهابية فى أواخر عام 2016 وهرب من السعودية إلى أحد الدول الأوروبية.

ولا يتوقف الأمر على فضح مخططات الجماعة بالتفاصيل، بل جاء بين التسريبات أيضا تسجيل للقيادى الإخوانى البارز أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والذى فضح فيه حجم السرقات فى أموال التمويلات داخل الجماعة، حيث كان التسريب الأول الذى يفضح حجم الفضائح داخل التنظيم، وكذلك النصب والاحتيال وانتشار الجرائم داخل الجماعة وتورط قيادات إخوانية كبيرة فى هذه السرقات.



عزام التميمى

ويعد عزام التميمى أحد سماسرة تمويل قنوات الإخوان الإرهابية، وممثلها لدى الدوحة، بما يمثل أذرع قطر التى تتولى ملف الإنفاق على القنوات المعادية لمصر، وتبث سمومها فى المجتمع، فى محاولة لتنفيذ أجندة مشبوهة متفق عليها بين أنقرة والدوحة لزعزعة أمن الوطن العربى.

إرهابى فلسطينى

التميمى، إرهابى فلسطينى يتبع جماعة الإخوان الإرهابية، هاجر مع عائلته إلى الكويت، ومنها إلى بريطانيا، التى استقر فيها ونشأ، وحصل على الجنسية البريطانية، وهو عم الطفلة عهد التميمى، التى فجرت قضيتها قناة الجزيرة القطرية، والقنوات الإخوانية، وصنعت منها بطلة قومية ومناضلة، رغم أن عمها عزام التميمى لا يستطيع مهاجمة الكيان الصهيونى.

تربى التميمى وسط قيادات التنظيم الدولى للإخوان، وأفكاره التخريبية متراكمة داخل عقيدته منذ سنوات كثيرة، واستغل أموال قطر الداعمة للإرهاب، فى تنفيذ تلك الأفكار، التى تلاقت مع أفكار تميم بن حمد، أمير قطر، والمخابرات التركية.

ويشغل التميمى، عددا من المناصب، أبرزها عضو مجلس إدارة قناة مكملين وصاحب شركة لتوريد أجهزة البث الفضائى لقنوات الإخوان الإرهابية، والتى تعتمد عليها القنوات التى تبث من إسطنبول مقابل أجر، ورئيس مجلس إدارة قناة الحوار الإخوانية "فضائية التنظيم الدولى".

أسرار ما يدور داخل قنوات التحريض

وفى فيديو سابق لقناة إكسترا نيوز، رصدت فيه، أسرار ما يدور داخل قنوات التحريض، حيث ظهر فى الفيديو إعلاميو الإخوان المقيمين بتركيا، وفى مقدمة هؤلاء محمد ناصر بقناة "مكملين"، ومعتز مطر بقناة "الشرق" التى تبث سمومها من تركيا، عقب ارتمائهما فى أحضان نظام الرئيس التركى أردوغان.

كما تناول التقرير كيف يصور الإخوان بعضهم البعض فى اجتماعاتهم خلسة، وظهر هشام عبد الله المذيع بقناة "الشرق"، وهو يطلب من أحد الحضور باجتماعهم غلق كاميرا الموبايل، متسائلا إن كان يصورهم.

كما تضمن تصريحات العاملين السابقين بقناة "الشرق"، والذين اتهموا أيمن نور مالك القناة بسرقة حقوقهم المالية، وأكدوا أن نور وصف "مطر" بالمجنون، وأنه سيوجهه إلى طبيب نفسى.

كما فضحوا ادعاءات مطر، وأنه أحد عبيد السبوبة، كونه لم يقف معهم فى أزمتهم ضد أيمن نور، لكنه يقوم بالهجوم على بلاده.

فشل الملف الإعلامى للإخوان

وعلى مدار السنوات الماضية، بعد ثورة 30 يونيو 2013، أثبت الإخوان فشلهم - فى كافة محاولاتهم وعملائهم والخونة الذين ارتموا فى أحضانهم - لزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة باستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث جاءت الشوارع والميادين الخالية كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين، رغم الدعوات المتكرر على فترات لمحاولة إشعال وقود الفتن فى الشارع.

لكن فى كل مرة يثبت الشعب المصرى، حرصه على أمن واستقرار الوطن، بعد إجهاضه المحاولات اليائسة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسعى بشتى الطرق لإشعال الفتنة، ونشر الفوضى فى البلاد، عن طريق أبواقهم الإعلامية الممولة ولجانهم الإلكترونية، الأمر الذى يتصدى له أبناء الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى.