جون طلعت : تعاطى النيابة مع قضية طفل المرور أخرس الكتائب الإخوانية

أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ضرورة التفريق بين خطأ نجل المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، المعروف إعلاميا بطفل المرور، وبين طبيعة عمل أعضاء السلطة القضائية، حيث التعميم يمثل كارثة كبيرة، وخلط للأوراق.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن خطأ الطفل فردى ويتم تطبيق القانون عليه، وتعاطى النيابة العامة معه أكد أنه لا أحد فوق المحاسبة، مهما كان شأنه ومهما كان منصبة، وهذه رسالة واضحة لكل الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى أرادت أن تنال من السلطة القضائية وأعضائها الذين يؤدون مهمتهم بكل تجرد وأمانة وحيادية دائما فى تطبيق القانون. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن رسالة إعتذار الوالد للشعب المصرى، ولرجال الشرطة المصرية تأكيدًا على كل معانى دولة القانون، ورسالة أيضا لكل أسرة مصرية فى ضرورة عدم التدليل غير المنضبط للأطفال، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهم ولتصرفاتهم فى ضوء الانفتاح التكنولوجى والإلكترونى الذى يسيطر على العالم.

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