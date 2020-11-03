إنفوجراف أرقام ونتائج.. المشاركة فى انتخابات نواب 2020 تزيد 2 مليون عن 2015

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الإقبال من جانب الناخبين على صناديق الانتخابات أظهر التنوع الكبير بين المرشحين من فردى وقوائم، حيث أتاح هذا التنوع للناخب المصرى الاختيار بحرية تامة من يمثله داخل المجلس ويعبر عن تطلعاته فى وجود برلمان قوى.
انتخابات المرحلة الأولى
جاءت نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 والتى جرت على 284 مقعدا من 568 مقعدا موزعين على 143 دائرة فردية بمختلف محافظات الجمهورية وفق قانون تقسيم الدوائر، وقائمتين انتخابيتين، بفوز أغلبية مرشحى حزب مستقبل وطن، إضافة لفوز قائمة من أجل مصر.
الانتخابات عقدت فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردى وهى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة جرت الانتخابات بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدا.
نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات عام 2015
زادت نسبة المشاركة عن آخر انتخابات بفارق 1.5٪ بما يعادل (1.779.135) صوتا انتخابيا، حيث شهدت الجولة الأولى لانتخابات النواب عام 2015 نسبة مشاركة 26.56 ٪ فيما شهدت الجولة الأولى لانتخابات النواب 2020 نسبة مشاركة 28.06 ٪.
مستقبل وطن يحصد نصيب الأسد فى المرحلة الأولى
وطبقا للنتيجة الصادرة رسميا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد فازت القوائم بـ73 مقعدا، بينما فاز نواب حزب مستقبل وطن بـ26 مقعدا، كما فاز النواب المستقلون بـ3 مقاعد، وأعضاء حزب الشعب الجمهورى بـ3 مقاعد أيضا.
جولة الإعادة
ويخوض جولة الإعادة عن حزب مستقبل وطن 86 مرشحا، بالإضافة إلى 56 نائبا حاليا، بينما فاز 9 نواب حاليين من الجولة الأولى.
أما السيدات، فتخضن جولة الإعادة النائبة سناء برغش عن دائرة دمنهور، بمحافظة البحيرة، والنائبة مى محمودعن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والنائبة إلهام المنشاوى، عن دائرة الرمل، بمحافظة الإسكندرية، فيما تخضن كل من سحر بشير معتوق عن دائرة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ومروة التونى عن دائرة المنتزه ومنى حسن عن دائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
والمسيحيون المقرر لهم دخول جولة الإعادة، فهم النائب مجدى ملك، مركز سمالوط، وهيلاسلاسى ميخائيل مركز ملوى وأندرو سامى محروس محافظة المنيا، وهيثم نجيب برسوم مركز أبوقرقاص، وماجد أديب مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وأمير بنيامين مركز القوصية، والنائب تادرس قلدس بمحافظة أسيوط.
ويخوض 6 مرشحين من حزب النور جولة الإعادة وهم: الدكتور "أحمد خليل" فى إعادة دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بمحافظة الإسكندرية، والدكتور "أحمد العرجاوى" فى إعادة دائرة أبو حمص وإدكو، والدكتور "أحمد حمدى" فى إعادة دائرة كفر الدوار، و"خالد أبو خطيب" فى إعادة دائرة أبو المطامير ووادى النطرون والنوبارية بالبحيرة.
وفى محافظة الفيوم يخوض مرشح الحزب "عبد المنعم عبد العليم" فى إعادة دائرة طامية وسنورس، وفى محافظة بنى سويف "عبد الحكيم مسعود" فى إعادة دائرة ناصر والواسطى.
إجمالى عدد المشاركين فى الجولة الأولى من الانتخابات
وأوضح تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31719224 مليون ناخبا، حضر 9069729 مليون ناخب، بنسبة مشاركة 28.06 %، بلغت عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردى 8038209 ملايين صوت، بلغ الأصوات الباطلة للنظام الفردى 1005689 مليون صوت، والأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7300027 مليون صوت، والأصوات الباطلة لذات النظام 1769702 مليون صوت.
المشاركة الكبيرة فى الانتخابات دليل على المناخ الديمقراطية
جسدت المشاركة الكبيرة فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث أكد مشهد الإقبال على الانتخابات أن ما تشهده مصر هو عرس ديمقراطى يتمثل فى ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقى وفعال.
من جانبه، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات النيابية أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية.
فيما أكد المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن العملية الانتخابية سارت بشكل يسير وسط أجواء ديمقراطية.
وأشار إلى أن انتخابات البرلمان هذه الدورة تحظى بصورة تنافسية محترمة بين المرشحين، خاصة وأن المواطنين أصبحوا يسمعون للمرشح ويحاولون الاختيار بدافع العقل وعدم الانجراف وراء الوعود الكاذبة.
من جانبه شدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل والتنسيق بين الغرفتين التشريعيتين من أجل تحقيق نقلة نوعية فى الحياة النيابية المصرية.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن مشاركة المصريين فى الانتخابات رغم تداعيات فيروس كورونا، رسالة للعالم بالحرص على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف أرقام ونتائج.. المشاركة فى انتخابات نواب 2020 تزيد 2 مليون عن 2015 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.