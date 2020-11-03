إنفوجراف أرقام ونتائج.. المشاركة فى انتخابات نواب 2020 تزيد 2 مليون عن 2015

الإقبال من جانب الناخبين على صناديق الانتخابات أظهر التنوع الكبير بين المرشحين من فردى وقوائم، حيث أتاح هذا التنوع للناخب المصرى الاختيار بحرية تامة من يمثله داخل المجلس ويعبر عن تطلعاته فى وجود برلمان قوى.

انتخابات المرحلة الأولى

جاءت نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 والتى جرت على 284 مقعدا من 568 مقعدا موزعين على 143 دائرة فردية بمختلف محافظات الجمهورية وفق قانون تقسيم الدوائر، وقائمتين انتخابيتين، بفوز أغلبية مرشحى حزب مستقبل وطن، إضافة لفوز قائمة من أجل مصر.

الانتخابات عقدت فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردى وهى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة جرت الانتخابات بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدا.

نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات عام 2015

زادت نسبة المشاركة عن آخر انتخابات بفارق 1.5٪ بما يعادل (1.779.135) صوتا انتخابيا، حيث شهدت الجولة الأولى لانتخابات النواب عام 2015 نسبة مشاركة 26.56 ٪ فيما شهدت الجولة الأولى لانتخابات النواب 2020 نسبة مشاركة 28.06 ٪.

مستقبل وطن يحصد نصيب الأسد فى المرحلة الأولى

وطبقا للنتيجة الصادرة رسميا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد فازت القوائم بـ73 مقعدا، بينما فاز نواب حزب مستقبل وطن بـ26 مقعدا، كما فاز النواب المستقلون بـ3 مقاعد، وأعضاء حزب الشعب الجمهورى بـ3 مقاعد أيضا.

جولة الإعادة

ويخوض جولة الإعادة عن حزب مستقبل وطن 86 مرشحا، بالإضافة إلى 56 نائبا حاليا، بينما فاز 9 نواب حاليين من الجولة الأولى.

أما السيدات، فتخضن جولة الإعادة النائبة سناء برغش عن دائرة دمنهور، بمحافظة البحيرة، والنائبة مى محمودعن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والنائبة إلهام المنشاوى، عن دائرة الرمل، بمحافظة الإسكندرية، فيما تخضن كل من سحر بشير معتوق عن دائرة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ومروة التونى عن دائرة المنتزه ومنى حسن عن دائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

والمسيحيون المقرر لهم دخول جولة الإعادة، فهم النائب مجدى ملك، مركز سمالوط، وهيلاسلاسى ميخائيل مركز ملوى وأندرو سامى محروس محافظة المنيا، وهيثم نجيب برسوم مركز أبوقرقاص، وماجد أديب مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وأمير بنيامين مركز القوصية، والنائب تادرس قلدس بمحافظة أسيوط.

ويخوض 6 مرشحين من حزب النور جولة الإعادة وهم: الدكتور "أحمد خليل" فى إعادة دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بمحافظة الإسكندرية، والدكتور "أحمد العرجاوى" فى إعادة دائرة أبو حمص وإدكو، والدكتور "أحمد حمدى" فى إعادة دائرة كفر الدوار، و"خالد أبو خطيب" فى إعادة دائرة أبو المطامير ووادى النطرون والنوبارية بالبحيرة.

وفى محافظة الفيوم يخوض مرشح الحزب "عبد المنعم عبد العليم" فى إعادة دائرة طامية وسنورس، وفى محافظة بنى سويف "عبد الحكيم مسعود" فى إعادة دائرة ناصر والواسطى.

إجمالى عدد المشاركين فى الجولة الأولى من الانتخابات

وأوضح تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31719224 مليون ناخبا، حضر 9069729 مليون ناخب، بنسبة مشاركة 28.06 %، بلغت عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردى 8038209 ملايين صوت، بلغ الأصوات الباطلة للنظام الفردى 1005689 مليون صوت، والأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7300027 مليون صوت، والأصوات الباطلة لذات النظام 1769702 مليون صوت.

المشاركة الكبيرة فى الانتخابات دليل على المناخ الديمقراطية

جسدت المشاركة الكبيرة فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث أكد مشهد الإقبال على الانتخابات أن ما تشهده مصر هو عرس ديمقراطى يتمثل فى ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقى وفعال.

من جانبه، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات النيابية أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية.

فيما أكد المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن العملية الانتخابية سارت بشكل يسير وسط أجواء ديمقراطية.

وأشار إلى أن انتخابات البرلمان هذه الدورة تحظى بصورة تنافسية محترمة بين المرشحين، خاصة وأن المواطنين أصبحوا يسمعون للمرشح ويحاولون الاختيار بدافع العقل وعدم الانجراف وراء الوعود الكاذبة.

من جانبه شدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل والتنسيق بين الغرفتين التشريعيتين من أجل تحقيق نقلة نوعية فى الحياة النيابية المصرية.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن مشاركة المصريين فى الانتخابات رغم تداعيات فيروس كورونا، رسالة للعالم بالحرص على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية.