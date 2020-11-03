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أهم الأخبار .. تطورات الانتخابات الأمريكية .. ارتفاع أسعار الذهب .. ودرة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج

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نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

 

الشرطة النمساوية: اعتقال 14 شخصا يشتبه في صلتهم بهجوم فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 18 عملية دهم عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا؛ والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل... للمزيد اضغط هنا

صحيفة إسرائيلية: الاستطلاعات تؤكد فوز بايدن لكن ترامب سينتصر

تشير استطلاعات الرأي إلى فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الأمريكية 2020 لكن من سينتصر فى الواقع هو الرئيس الحالي دونالد ترامب وفقًا لما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية"... للمزيد اضغط هنا 

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

سجّلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، في ظل منافسة محمومة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وغريمه الديمقراطي جو بايدن، الذي أظهر تقدمًا في استطلاعات الرأي الأخيرة. 

هل قبلت بـ لقب الزوجة الثانية؟.. درة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج

حسمت الفنانة التونسية درة الجدل المثار حول زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال هاني سعد، بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها عقب تصريح زوجة سعد الأولى منة هشام بأنها لم تنفصل عنه أمس الاثنين بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني سعد. . للمزيد اضغط هنا 

الطفولة لا تعرف .. صغار السن يستكملون دراستهم في مرح.. وأستاذ اجتماع: التوعية كلمة السر

تدق عقارب الساعة السابعة والنصف في أحد أيام الأسبوع من العام الدراسي الجديد ليدخل طلاب روضة أطفال و الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم الحكومية وسط إجراءات احترازية من تتبعها إدارة المدارس كافة في جميع أنحاء الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا 

انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى توجو.. تعرف على موعد انضمام محمد صلاح

ينطلق اليوم، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لخوض مواجهتى توجو، والمقرر إقامتهما 14 و17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.

للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات (الاشتباه-المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.. للمزيد اضغط هنا 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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