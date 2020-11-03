أهم الأخبار .. تطورات الانتخابات الأمريكية .. ارتفاع أسعار الذهب .. ودرة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..
الشرطة النمساوية: اعتقال 14 شخصا يشتبه في صلتهم بهجوم فيينا
صحيفة إسرائيلية: الاستطلاعات تؤكد فوز بايدن لكن ترامب سينتصر
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية
سجّلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، في ظل منافسة محمومة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وغريمه الديمقراطي جو بايدن، الذي أظهر تقدمًا في استطلاعات الرأي الأخيرة.
هل قبلت بـ لقب الزوجة الثانية؟.. درة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج
الطفولة لا تعرف كورونا.. صغار السن يستكملون دراستهم في مرح.. وأستاذ اجتماع: التوعية كلمة السر
انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى توجو.. تعرف على موعد انضمام محمد صلاح
ينطلق اليوم، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لخوض مواجهتى توجو، والمقرر إقامتهما 14 و17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.
للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا
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