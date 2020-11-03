الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و515 ألف و696 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و504 ألف و884 رأس أبقار، 763 ألف و515 رأس جاموس، 202 ألف و194 رأس أغنام، 45 ألف و103 رأس ماعز" حتى 31 أكتوبر.

كما تم تحصين 2 مليون و409 ألف و116 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و414 ألف و174 رأس أبقار، 750 ألف و917 رأس جاموس، 195 ألف و816 رأس أغنام، 44 ألف و955 رأس ماعز، 3254 راس جمال" حتى 31 اكتوبر ايضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.