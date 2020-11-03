جبر يبحث مع النقيب آليات ظهور أطباء الأسنان فى وسائل الإعلام

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس ليس ضد ظهور الأطباء في البرامج الطبية الخاصة بوسائل الإعلام المختلفة، لكن لابد وأن يكون هناك ضوابط لظهورهم من منطلق حماية المواطن، خاصة وأن معظم هذه البرامج تبث عبر ترددات لا تتبع النايل سات.

وأضاف «جبر» أن هناك أدوية وعقاقير غير معتمدة تقدم في بعض البرامج، وكأنها تساعد على الشفاء من كل الأمراض، لافتًا إلى أن المجلس خاطب نقابتي الصيادلة والأطباء للتعاون معه في توفير كل سبل الحماية للمواطن.

شدد رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس بصدد إعداد ميثاق مشترك مع نقابة الأسنان ونقابتي الصيادلة والأطباء لضبط ظهور الأطباء من خلال القنوات الفضائية، مشددًا على أنه من غير المسموح تقديم برامج طبية للمشاهد دون حصول ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة أطباء الأسنان.

أكد «جبر» أن «الأعلى للإعلام» يشهد غدًا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإعداد دورة تدريبية للإعلاميين الذين يقومون بتقديم برامج طبية عبر الفضائيات المختلفة لضمان تقديم رسالة طبية وإعلامية تفيد ولا تضر المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، حضر اللقاء الدكتور احمد مسعد المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان.

ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون من أجل وضع معايير واكواد سواء لظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة أو تناول المواد العلمية الخاصة بهم والأدوية والعقاقير التي تمس حياة الناس.