النشرة المرورية : استمرار غلق 4 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن بعض الأحجام ظهرت بمحافظة الإسكندرية، خصوصًا عند محور أبوقير بمنطقة كفر عبده، كما ظهرت أحجام متفرقة على الكورنيش بطرق الجيش.

وتابع : "باقى محافظات الوجه البحرى مازالت الحركة المرورية فيها متوقفة، عدا محافظة الغربية حيث ظهرت بها بعض الأحجام المتفرقة بشارع الجلاء على الطريق الزراعى للمتجه إلى مدينة طنطا، فيما تعمل الحركة المرورية بالوجه القبلى بشكل مرضى وطبيعى".

وأوضح صابر أن سوء الأحوال الجوية تسبب فى إغلاق 4 طرق رئيسية، أبرزها طريق "المنيا - رأس غارب"، و"الشيخ فضل - رأس غارب"، و"سوهاج – سفاجا"، كما أمرت الإدارة العامة للمرور بغلق طريق الصحراوى الشرقى أمام الحركة المرورية حتى بنى سويف لحين التحسن الطقس.

وذكر صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة مرورية لمواجهة تقلبات الطقس، تضمنت نشر الخدمات فى محيط هذه الطرق، ونشر سيارات الإغاثة المرورية.