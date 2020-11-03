الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع 



تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و515 ألفا و696 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و504 آلاف و884 رأس أبقار، 763 ألفا و515 رأس جاموس، 202 ألف و194 رأس أغنام، 45 ألفا و103 رأس ماعز" حتى 31 أكتوبر. كما تم تحصين 2 مليون و409 آلاف و116 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و414 ألفا و174 رأس أبقار، 750 ألفا و917 رأس جاموس، 195 ألفا و816 رأس أغنام، 44 ألفا و955 رأس ماعز، 3254 رأس جمال حتى 31 أكتوبر أيضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

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