أول فيديو لطفل رضيع أكله النمل بعد إلقائه بالشارع فى الشرقية.. اعرف الحكاية

رصد دوت الخليج، فى فيديو مصور، حالة الرضيع الذى عثر عليه فى الشارع بمحافظة الشرقية، وكان يبكى بسبب تجمع النمل عليه. وقال الدكتور عادل عبد اللطيف وكيل مستشفى الحسينية المركزى، إن المستشفى استقبلت الطفل المجهول عن طريق الأهالي وبفحصه تبين أنه يعانى من صعوبة فى التنفس من الدرجة الثالثة وزرقان فى الطرفين العلوى والسفلي بساقيه وزراعيه، بالإضافة إلى زرقة فى الوجه وتم إخطار الأمن والآن الطفل تحت تصرف النيابة بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد إسماعيل كامل الطبيب المقيم بقسم الأطفال المبتسرين، إن سبب الإعياء الذى أصاب الطفل هو تعرض الطفل عقب ولادته لبرودة شديدة.

وأضاف لـ"دوت الخليج " أنه تم عمل الإسعافات اللازمة للطفل ووضعه داخل الحضانة بقسم الأطفال حديثى الولادة وبدأ الطفل فى التحسن بعد وضعه على الأكسجين وإعطائه المضادات الحيوية والعلاج اللازم.

وأوضح الطبيب المقيم أن حالة الطفل شبه مستقرة وتم رفع الأكسجين عنه وبداية الرضاعة وسيبدأ فى عملية الرضاعة الكاملة خلال 3 أيام ويمكن خروجه من المستشفى بعد هذه المدة.

يأتى ذلك بعدما أنقذت العناية الإلهية طفل حديث الولادة من الموت، حيث ساق القدر أحد الأهالى بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، للعثور عليه أثناء توجهه لتأدية صلاة الفجر، حيث لاحظه المواطن بسبب سماع بكاء طفل بجوار مسجد ال عطوان بالمدينة، وبالاقتراب، وتتبع الصوت وجد طفل حديث الولادة متروكا بجوار المسجد، ويتألم من لدغات النمل الذي يأكل وجهه، فضلا عن البرد الذى تسبب فى إصابة أطراف بزرقة شديدة.

قام المواطن باصطحاب الطفل مسرعا إلى مستشفي الحسينية المركزى لمحاولة اسعافه،وتم تقديم الرعاية الطبية له سريعا وإبلاغ مركز شرطة الحسينية بالواقعة.

كان تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين لمركز شرطة الحسينية، أثناء توجهه للصلاة فجرا عثر على طفل حديث الولادة بجوار مسجد أبوعطوان، وجد الطفل يتألم من لدغات النمل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفل تم تركه بالشارع بعد ٣ ساعات من ولادته،وجاري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للتواصل إلى من قام بالقاءه بالشارع وتعريض حياته للخطر.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار حلمى عطا الله،المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إيداع الطفل دار رعاية.

وفى سياق متصل تقدمت إحدى السيدات بمدينة الحسينية و التى لم تنجب منذ 12عاما بطلب لتبنى الطفل وتولى رعايته، وتم إنهاء كافة الإجراءات القانونية عليها وقامت بتسمية الطفل باسم" خالد "وتعهدت برعايته.