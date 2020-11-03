مطار القاهرة: وصول وسفر 177 رحلة جوية تنقل على متنها 20 ألف راكب

سيّر مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، الثلاثاء، 177 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 20 ألف راكب، إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، حيث يستقبل المطار القاهرة 88 رحلة جوية على متنها قرابة 10 آلاف راكب، فيما يغادر نحو 89 رحلة جوية تقل على متنها نحو 10 آلاف راكب إلى وجهات دولية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافةً إلى شركات مصرية خاصة.