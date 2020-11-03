قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين إذاعة مباراة نادي الزمالك المصري و الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على التردد الأرضي لقناة on time مساء الأربعاء القادم . ويأتي ذلك فى إطار الحرص على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة . وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم. يأتي ذلك في ظل سيطرة حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها حول تأخر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى الإعلان بشكل رسمي عن أسماء حكام مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة فى إطار إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا . وعلم " دوت الخليج " أن الكاف استقر على إسناد المباراة إلى الحكم السنغالى نداى ومعه طاقم سنغالى كامل بجانب الجامبي باكاري جاساما حكما للفيديو " الفار " ولكن ينتظر الكاف نتيجة مسحات كورونا التى خضع الحكام لها أمس والتى من المقرر أن تخرج نتيجتها اليوم للإعلان بشكل رسمي عن أسماء حكام مباراة الزمالك والرجاء .

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة . وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباراة الزمالك والرجاء المغربي أرضيا على قناة أون تايم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.