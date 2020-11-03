انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو| أستاذ جامعي مصري يسب القرآن والإسلام ويهين النبي ويحلل زواج الإبن من أمه وقرار عاجل من وزير التعليم العالي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم تداول عدة مقاطع لـ أستاذ جامعي مصري يسب القرآن ويهين النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه حلل ما حرمه الله بآيات صريحة في القرآن الكريم، وحينما اعترض عليه بعض الطلاب عنفهم وطردهم، وأكد الطلاب أن هذا الأستاذ الجامعي دائم السب والإهانة للطلاب والدين.

أستاذ جامعي مصري يسب القرآن والإسلام ويهين النبي ويحلل زواج الإبن من أمه

وهذا الأستاذ الجامعي هو محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحرم بك في الإسكندرية.

ووفق شهادة أحد الطلاب للوطن على واقعة قيام أستاذ جامعي مصري يسب القرآن، أنه في يوم 1 نوفمبر الجاري وأثناء محاضرة مادة “علم الإجتماع الريفي” المقررة على الفرقة الثانية، قال الدكتور بأنه يجوز للإبن أن يتزوج من أمه ووصف الإسلام بأنه دين معقد، وهنا اعترض الطلاب وطالبوا الدكتور بالدليل أو بآية في القرآن تجيز ذلك.

فما كان من الدكتور محمد مهدلي إلا أنه قال ما نصه “بلا أيه بلا زفت”، فلما اعترض الطلاب قام بطردهم من المحاضرة، كما أنه تطرق لموضوعات أخرى مثل زوجات النبي عليه السلام، ووصف النبي محمد بالشراسة لزواجه من 9 نساء.

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وعلى إثر هذه المقاطع المتداولة للأستاذ الجامعي، قرر وزير التعليم العالي بندب أحد أستاذة كلية الحقوق للتحقيق في الواقعة، وإجراء تحقيق عاجل بها.