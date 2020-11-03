فيديو.. نائب حميات إمبابة : الزحمة واللامبالاة ستؤدى إلى موجة ثانية لكورونا

ودعا الجارحى، خلال تصريحات لموقع دوت الخليج، إلى ضرورة الابتعاد عن الشيشة والالتزام بالتباعد الاجتماعى، معلقًا: "إحنا تعبنا وصبرنا وشوفنا الأسى كتير، فى المقابل لازم نتعلم، لو جات موجة تانية هتكون صعبة علينا".

وأشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والأطقم الطبية، فى السيطرة على فيروس كورونا، مضيفًا: "إحنا لغاية دلوقتى فى الأمان، بس إحنا داخلين على فصل الشتاء، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى الموجة الثانية".