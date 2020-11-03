عتمان : مجلس الشيوخ له حقوق تشريعية .. والدور الرقابى سيكون حاضرا بقوة

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مبينا أن الدستور نص فى مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، موضحا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابى، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "سيكون حاضرا بقوة فى المجلس".
وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد أكد أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغرة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها.
وشدد على أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر الجارى، مؤكدًا أن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء.
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