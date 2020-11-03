وتستقبل اللجان الانتخابية لـ مجلس النواب فى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية والبالغة عددها 140 لجنة فى 124 دولة، خطابات التصويت من المصريين فى الخارج، أيام 4 و5 و6 نوفمبر.
وأتاحت الوطنية للانتخابات، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة البيانات ضمن دوائر المرحلة الثانية، أن يصوتوا فى ماراثون انتخابات النواب، من خلال إتاحة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية لنظامى القائمة والفردى على موقع الهيئة الإلكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد.
وتقام الانتخابات بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فى 13 محافظة هى: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء طبع بطاقات اقتراع المصريين بالخارج فى التاسعة مساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.