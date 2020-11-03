انتهاء طبع بطاقات اقتراع المصريين بالخارج فى التاسعة مساء

وتستقبل اللجان الانتخابية لـ مجلس النواب فى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية والبالغة عددها 140 لجنة فى 124 دولة، خطابات التصويت من المصريين فى الخارج، أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

وأتاحت الوطنية للانتخابات، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة البيانات ضمن دوائر المرحلة الثانية، أن يصوتوا فى ماراثون انتخابات النواب، من خلال إتاحة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية لنظامى القائمة والفردى على موقع الهيئة الإلكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد.

وتقام الانتخابات بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فى 13 محافظة هى: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.