كشف المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، قائلاً: "لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث، أنهت اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها والتى استمرت على مدار يومين".





وأوضح السباعى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الاجتماعات جاءت بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث فى هذا الشأن. وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على عرض كل دولة وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الرى من الدول الثلاث والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سد النهضة.. وزراء رى الدول الثلاث يجتمعون غدا لمناقشة وجهة نظر لجنة الخبراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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