السفير الألمانى يشيد بتوجه مصر نحو التوسع بأعداد الجامعات الدولية والتقنية

وذكرت الجامعة الألمانية بالقاهرة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أن السفير الألمانى بالقاهرة، قال إنه فخور بأن التاريخ العريق من التعاون بين ألمانيا ومصر، قد أصبح يقدم إسهاما مهما فى استغلال المواهب التى يتمتع بها أفضل الطلاب المصريين، بفضل توافر برامج شاملة فى مجال التعليم العالى بمصر.

وأشار السفير إلى أن بلاده أخذت على عاتقها عبر السنين مواصلة توسيع تلك البرامج بداية من مرحلة رياض الأطفال، ومرورا بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، وانتهاء بالتعليم الجامعى والبحث العلمى.

ولفت إلى أنه فى ظل الاحتياجات المستقبلية الناتجة عن النمو السكانى، فإن حكومة مصر تنوى اتخاذ الخطوة التالية، من خلال التوسع فى أعداد الجامعات الخاصة والدولية والتقنية فى مصر.

وتابع: "أصبحت المدارس الألمانية منذ افتتاح أول مدرسة ألمانية بمصر، وهى المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية "DEO" بالقاهرة عام 1873، الخيار المفضل للتعليم، ثم قامت ألمانيا فيما بعد بزيادة عدد المدارس الألمانية المعتمدة، جاعلة من مصر البلد الذى يضم أكبر عدد من المدارس الألمانية خارج نطاق أوروبا".

وواصل: "فضلا عن ذلك فإن ألمانيا تعمل على رفع جودة التعليم المدرسى، ليتاح أمام قطاعات أوسع من السكان، فمن خلال برنامج دعم جودة التعليم "QESP" ساعدنا فى بناء ما يربو على 900 مدرسة، أغلبها فى المناطق الريفية، حيث تخضع تلك المدارس لمعايير الجودة الألمانية سواء فيما يتعلق بالإنشاءات أو بتجهيزات الفصول المدرسية".

وأشار إلى أن اللغة الألمانية أصبحت لغة مفضلة لدى التلاميذ والطلاب، من جميع الشرائح العمرية، على نحو تعدى نطاق مدارسنا الألمانية المعتمدة، أو العديد من المدارس التى قد تمنح شهادة معتمدة فى اللغة الألمانية، حيث يتمتع دارسو اللغة الألمانية بمصر بهامش كبير من خيارات الجودة العالية المتاحة، فيما يتعلق بمؤسسات تعليم اللغة الألمانية، بدءا من المدارس ومرورا بأقسام اللغة الألمانية فى بعض أفضل الجامعات المصرية، وانتهاء بالطبع بمعهدى جوته بالقاهرة والإسكندرية، اللذان شهدا إقبالا كبيرا فى أعداد المشتركين فى الدورات على مدى السنوات الخمس الماضية.

ونوه إلى أن شهر أكتوبر من العام الجارى، شهد بدء الدراسة بالجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية "GIU AS" للعام الدراسى الأول فى مقرها الجديد، المجهز بأحدث التقنيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبما تقدمه الجامعة من برامج دراسية تركز على القطاع الصناعى ومتطلبات المستقبل فى مرحلتى البكالوريوس والماجستير فى مختلف التخصصات، مثل الهندسة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، فإنها تمثل الآن فرصة تعليمية أخرى أمام الشباب المصرى الذى يرغب فى التمتع بفرصة الحصول على تعليم ألمانى عالى الجودة.

وذكر السفير الألمانى بالقاهرة، أنه فى مقدور الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية "GIU AS"، أن تبنى على ما تم إنجازه من عمل مثمر، امتد لما يقرب من عقدين من الزمان على يد شقيقتها الجامعة الألمانية بالقاهرة "GUC"، إذ تخرج فى هذه الجامعة منذ إنشائها عام 2003 ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة، حققوا جميعا نجاحا باهرا فى المجالات الخاصة والعامة بجميع أنحاء العالم، وحتى فى مجال الفضاء، إذ تخرج أول رائد فضاء مصرى، أكرم أمين عبداللطيف، فى الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2010.

ونوه إلى أن الشراكة التعليمية الألمانية المصرية، تتيح فرصا غير محدودة أمام المراكز العمرانية الكبيرة بالقاهرة والإسكندرية.

واختتم السفير كلمته بالقول: "كما يستطيع الطلاب من مصر ومن جميع أنحاء العالم الحصول على درجة الماجستير من الجامعة التقنية ببرلين فرع الجونة، إحدى أكثر الجامعات التقنية الألمانية تميزا بما تحوزه من معامل عالية الجودة وهيئة تدريس رفيعة المستوى، كما تضم منطقة الجونة كذلك المدرسة الفندقية الألمانية "GHS"، وهى مضرب مثال رائع آخر، على أنه كيف يمكن للتعاون بين بلدينا فى مجال السياحة كمجال محورى أن يعود بالنفع على الجميع".