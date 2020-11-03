أمين الشيوخ : انتهينا من مناقشة مواد اللائحة ويتبقى 11 مادة مُرجأة

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، اليوم الثلاثاء، كما أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغرة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها.





وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع الثالث، أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر، مؤكدًا أن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء.

ولفت إلى أنه مع انتهاء الصياغة وحسم المواد المؤجلة، سيكون تقرير اللجنة جاهز للعرض على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر، وأوضح أنه لو تم الانتهاء قبل هذا الموعد، قد يقوم المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بدعوة أعضائه لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، مشيرا إلى أنه لم يتم حسم الأمر بشأن إرسال اللائحة لمجلس الوزراء الذى يقوم بدوره فى إرسالها لمجلس النواب من عدمه، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء الخطوة الأولى بشأن العرض على جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المواد المستحدثة فى فصل جديد للأملاك، يعتبر جزءًا ذات صلة بإجراءات داخل المجلس، والمرجأ فقط له علاقة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية.