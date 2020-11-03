لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة

أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اليوم اجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد اتفقت الدول الثلاثة على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع الساده وزراء الري من الدول الثلاثة والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020.