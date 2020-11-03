تحسبا لعنف محتمل.. سياج أمني حول البيت الأبيض

أعلنت شرطة واشنطن أنه تم إغلاق أبواب البيت الأبيض ليلة يوم الانتخابات بإقامة سياج حوله، حيث صعدت حواجز تمتد على ما يقرب من 8800 قدم بعد ظهر أمس الاثنين، مما أدى إلى سد منطقة خضراء كبيرة جنوب البيت الأبيض.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن احتمال حدوث اضطرابات مرتبطة بالانتخابات، خاصة إذا لم يتم الإعلان عن النتيجة يوم الثلاثاء قد دفع شرطة واشنطن إلى وضع 250 من رجال الحرس الوطني في وضع الاستعداد.

وتأتى الإجراءات الأمنية المكثفة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب لإقامة حفل انتخابى داخلى ضخم فى البيت الأبيض، وتضم قائمة الضيوف لحزب ترامب 400 من أقرب حلفائه ومستشاريه.

ولا تقتصر المخاوف بشأن اضطرابات يوم الانتخابات على البيت الأبيض، حيث قامت المدن في جميع أنحاء البلاد بتجهيز المحلات التجارية وواجهات المحلات ومباني المكاتب والمطاعم والفنادق والممتلكات الأخرى تحسبًا للعنف المحتمل.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في الأيام التي سبقت الانتخابات أن ترامب يتخلف عن المنافس الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من أن المنافسة أقرب في الولايات التنافسية التي ستقرر النتيجة.

ومن غير الواضح عدد النتائج التي ستُعلن مساء الثلاثاء، حيث توقع الخبراء أن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعلان الفائز، مما قد يؤدى إلى أيام من الاحتجاجات.