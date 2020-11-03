مايكل مورجان: 100 مليون أمريكى صوتوا عبر البريد حتى الأمس

قال الدكتور مايكل مورجان، إن هناك احتقان بين قطبى السياسة الأمريكية بسبب الانتخابات الرئاسية، حيث تسعى حملة الحزب الجمهورى للحصول على أكبر عدد من الأصوات، كما أن هناك دعما من الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لحملة جو بايدن.





وأضاف مورجان، خلال برنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن هناك دعما واضحا من الإعلام الأمريكى لجو بايدن، مؤكدًا أن الانتخابات الحالية غير تقليدية. وأشار إلى أن 3 نوفمبر دائما ما كان يعتبر يوم خروج الشعب للتصويت فى الانتخابات، ولكن هذا العام صوت 100 مليون ناخب عبر البريد حتى الأمس وهو رقم كبير سينعكس على العملية الانتخابية بشكل عام.

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