مايكل مورجان يقدم تغطية حصرية للانتخابات الأمريكية على القاهرة والناس

ويناقش البرنامج عدة أسئلة منها: هل سيفوز ترامب بفترة رئاسية ثانية؟ وماذا لو خسر ترامب وفاز بايدن؟ وهل تشهد الولايات المتحدة الأمريكية "أيقونة الديمقراطية" أعمال عنف عقب فوز أى من المرشحين؟ وهل يترك ترامب البيت الأبيض إذا خسر المعركة الانتخابية؟ وكيف سيتعامل أى من المرشحين فى حال فوزه مع الشرق الأوسط والملفات الخارجية؟ وما مدى تأثير جائحة كورونا على الانتخابات الأمريكية سواء فى طريقة التصويت أو النتيجة النهائية؟ وما هى الإجراءات القانونية للطعن على نتيجة الانتخابات؟

ويجيب على الأسئلة السفير الأمريكى فرانك ويزنر، وجورج سوريال المستشار السابق لمؤسسة ترامب، وجوديث ميللر المحللة السياسية لشبكة فوكس نيوز، وتونى شيفر رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور جيمس كارفانو نائب رئيس قسم الدفاع القومى فى مركز heritage foundation، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، وداليا يوسف عضو مجلس النواب، والسفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وتذاع التغطية يومى 3 و4 نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "القاهرة والناس".