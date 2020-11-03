وزير السياحة والآثار يبحث آخر مستجدات الأعمال بالمتحف الكبير  

بحث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مع قيادات المتحف المصرى الكبير آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وخطة سير العمل ونقل القطع الأثرية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للافتتاح عام 2021.





جاء ذلك خلال اجتماعين مطولين عقدهما وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، وبعض قيادات المتحف والشركة المنفذة لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

ووجه العنانى بالالتزام بإنهاء جميع الأعمال فى المواعيد المحددة لها سلفا، وعرض القطع الأثرية بما يعمل على إثراء العرض المتحفى وجذب مختلف فئات الجمهور.

وتابع مع ممثلى شركة ICT، المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف الكبير، آخر مستجدات الأعمال بالموقع الإلكترونى للمتحف، كما تم استعراض آخر ما توصلت إليه التصميات النهائية والمحتوى العلمى للقطع الأثرية به، والزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفى، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف.

ووجه وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعداداً للافتتاح المرتقب للمتحف، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات على المحتوى الخاص بالزيارات الافتراضية.