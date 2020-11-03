وزير الدولة للإعلام الأردنى: علاقات القاهرة وعمان نموذج يحتذى به فى الشراكة

قال على العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، إن علاقات مصر والأردن نموذج يحتذى به فى الشراكة الاستراتيجية، مثمنا جهود المسؤولين المصريين من أجل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الأردن.





جاء ذلك فى تصريح للوزير الأردنى فى ختام زيارته للقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، التى استمرت خمسة أيام، التقى خلالها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية سامح شكرى، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، فضلا عن لقاء وزراء السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

وأكد العايد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية فى كافة المجالات، وأن العلاقات بين البلدين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى، أصحبت نموذجا يحتذى فى الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية.

وأشار الوزير الأردنى إلى التطور الكبير والمتسارع والملموس بين البلدين فى مختلف المجالات، الذى حظت به خلال السنوات الماضية مختلف أوجه العلاقات الأخوية، حتى أصحبت العلاقات الثنائية نموذجاً لافتاً فى المنطقة، ومؤشراً مهماً على العزم المشترك والرؤى المتبادلة لدى الملك عبد الله الثانى والرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع التعاون والتشاور والتنسيق نحو ما غدت عليه العلاقات من مستوياتٍ من الشراكة الاستراتيجية المتقدّمة.

كما أشاد وزير الدولى الأردنى، بالإعلام المصرى والعاملين فى مختلف قطاعاته، والعلاقات التى جمعته بغالبية الإعلاميين المصريين، وما عرف عنهم من تواصلٍ دائم ومهنيةٍ عالية وحرصٍ ملموس على خدمة ما يجمع مصر والأردن من علاقاتٍ وطيدةٍ ومتجذرةٍ.

وأكد العايد اعتزازه الكبير بالفترة التى عمل فيها سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة ومندوبا دائماً لبلاده فى جامعة الدول العربية، معرباً عن تقديره العميق لما لمسه من علاقاتٍ أخويةٍ وثيقة، وتعاونٍ صادقٍ ومثمرٍ من قبل جميع المسؤولين المصريين فى مختلف المجالات والقطاعات، خلال فترة تواجده فى القاهرة سفيراً لمدة تقارب أربع سنوات، مثمنا جهود المسؤولين المصريين من أجل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الأردن، والحفاظ على ديمومتها وتذليل أية معيقات قد تواجه ما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.