محمد القوصى: مصر عضو فعال فى المجتمع الفضائى العالمى

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وضعت برنامجًا للفضاء فى مصر خلال العشر سنوات المقبلين وهو ما يحدد خارطة الطريق لمصر فى مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.





وأضاف القوصى، خلال مداخلة عبر سكاى بى، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر تعمل فى مجال الفضاء منذ إطلاق نيل سات عام 1998، ولكن لم يكن لدى مصر برنامجا معتمدا للفضاء، منوهًا إلى أن برنامج الفضاء يقوم على بناء نظم فضائية وبناء قدرات الشباب المصرى. وأوضح أن عدم الدخول فى مجال الفضاء يعنى عزل الدولة عن العالم، مؤكدًا أن مصر دائما تتخذ الاتجاهات التى تجعلها عضوا فاعلًا فى الدولة، لافتًا إلى أن مصر الآن عضو فعال فى المجتمع الفضائى العالمى وعلى خريطة الفضاء العالمية.

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