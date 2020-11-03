مفاوضات سد النهضة .. الاتفاق على عرض كل دولة وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري

أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية حول أزمة سد النهضة والمكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اليوم اجتماعاتها، والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

واتفقت الدول الثلاثة على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاثة والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020.