خصم 50 % على زيارة مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون .. صور

وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪؜ على أسعار تذاكر دخول مقبرة الملك الذهبي، بالبر الغربي بمدينة الأقصر، للمصريين والأجانب، وذلك يوم غد الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٠، والذي يوافق يوم اكتشاف المقبرة.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون.

يذكر أن توت عنخ آمون ينتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة، ويعد من أشهر فراعنة مصر، وتعد مقبرته الأشهر بين نظرائها، الشاعر بقناعه الذهبي .

وتدور العديد من القصص حول طبيعة وفاته تحكم مصر من الفترة ١٣٢٣ إلى ١٣٣٢ قبل الميلاد ، وتعد مقبرته قبلة لكثير من سائحي العالم.