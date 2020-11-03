عاجل| رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات ويستعرض اشتراطات البناء الجديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم بعض التكليفات التي تتعلق بـ تراخيص البناء واشتراطات امباني في عدة محافظات وهي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي جميع المحافظات بالتعاون من الجامعات للإنتهاء من الإشتراطات البنائية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعاً يختص بالضوابط والإشتراطات البنائية والتخطيطية لمحافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة، وحضر الإجتماع كل من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الإسكان الدكتور عصام الجزار ورئيس التخطيط العمراني المهندس علاء عبد الفتاح، كما حضر الإجتماع اليوم عدد كبير من أساتذة الجامعات ومحافظي كل من القاهرة والإسكندرية والجيزة.

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وخلال الإجتماع كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى الجامعات اصدار تراخيص البناء بدلاص من المحليات، وأشار مدبولي إلى أن الجامعات ستكون بمثابة المكتب الإستشاري في كل محافظة، لضبط العمران وإصدار التراخيص.

كما كلف مدبولي أعضاء الحكومة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل العمل على سرعة الإنتهاء لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كل المحافظات، وللمزيد حول هذا الأمر من خلال بيان الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.