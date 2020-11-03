قال تونى شيفر، رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يختلف عن جو بايدن فى أنه يرغب أن يكون هناك استقلالية لأمريكا فى مجال الطاقة وتصديرها وإيجاد وظائف للأمريكيين.





وأضاف شيفر، خلال مداخلة مع الدكتور مايكل مورجان، ببرنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن من المهازل أن المناظرة بين ترامب وبايدن تناولت أسئلة صعبة عن كورونا، وكان هناك فساد فى أسئلة الإعلام، وكان من الضرورى توجيه الأسئلة بطريقة منصفة للمرشحين. وتابع: "الإعلام لم يتعامل بعدالة وإنصاف بين ترامب وبايدن، لأنهم وجهوا أسئلة صعبة للرئيس ترامب، وتساهلوا مع جو بايدن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مركز لندن للدراسات: الإعلام لم يتعامل بعدالة مع ترامب وبايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.