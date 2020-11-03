صور .. وفد الكنيسة السريانية يزور مستشفى 57357

واحتفل الوفد بـ القداس الإلهى فى كنيسة المستشفى ثم زاروا الأطفال المرضى فى غرفهم. وأجرى الوفد جولة سريعة تعرف فيها على عمل هذه المؤسسة التى تعد أكبر مركز لعلاج سرطان الأطفال فى العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وتقديم الرعاية الطبية فائقة الجودة لجميع المرضى مجانًا تمامًا وبعدالة كاملة ودون تمييز.

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